Su şişesinden uyuşturucu çıktı

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde yolcu otobüsünde yapılan aramada, yabancı uyruklu bir şüphelinin çantasında su şişesine konulmuş sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde yolcu otobüsünde yapılan aramada, yabancı uyruklu bir şüphelinin çantasında su şişesine konulmuş sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu İstanbul istikametinde seyir halinde giden yolcu otobüsü Dörtdivan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Durdurulan yolcu otobüsünün bagajı jandarma ekipleri ve 'Asır' isimli dedektör köpekle arandı. Arama sırasında bir şüphelinin valizine dedektör köpek tepki verdi. Jandarma ekipleri, şahsın valizinde gizlenen su şişesinde bin 575 gram sıvı metamfetamin ve 68 uyuşturucu/uyarıcı hap ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı. - BOLU