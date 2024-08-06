Su sebilinden 4 kilo 574 gram metamfetamin çıktı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta narkotik ekipleri yaptıkları operasyonlarda sebil içerisinde zulalanmış 4 kilo 574 gram metafetamin ele geçirildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir hafta boyunca uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda suçlulara geçit vermedi. Yapılan çalışmada bir otomobilin içerisindeki su sebilinden 4 kilo 574 gram metafetamin ele geçirildi.

Bir hafta boyunca yapılan çalışmalarda ise 4 kilo 5 gram skunk, 124,69 ram esrar, 33,85 gram bonzai, bin 1262 adet uyuşturucu hap, 7 ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.