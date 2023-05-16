Su nakliyesi yapan araç, park halindeki içi su yüklü kamyonete çarptı

Kamyona çarpan aracı sıkıştığı yerden itfaiye çıkarabildi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde su ve tüp ticareti yapan hafif ticari aracın yol kenarında park halindeki su taşıyan ticari kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada araç sürücüsü hafif yaralandı. Kamyonun altına giren ticari araç olay yerine gelen çekici, başka araçlar ve çevredekilerin tüm çabalarına rağmen çıkıştığı yerden çıkarılamayınca devreye itfaiye ekipleri girdi. Hafif ticari araç, kamyona sıkışan bölümlerini makasla kesilerek çıkartılabildi.

Kaza, Sorgun Mahallesi Sorgun bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Talha Şan'ın kullandığı 07 UF 655 plakalı hafif ticari araç, park halinde bulunan 07 BCN 575 plakalı kamyona yandan çarpması sonucunda meydana geldi. Kazada hafif yaralanan ticari araç sürücüsü Talha Şan, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yol araç trafiğine kapatıldı

Kazanın ardından kaza yapan araçların yolu kapatması ve otobüs, kamyon gibi büyük araçların geçememesi nedeniyle yol araç trafiğine kapatıldı. Araçlar, mahalle arasına yönlendirilirken, şehirlerarası otobüslerin ters yöndeki yolu gidiş geliş olarak kullandığı gözlendi.

Araç sıkıştığı yerden çıkarılamadı

Kaza sırasında çarpmanın da şiddetiyle kamyonun yan tarafından altına giren ticari araç, bir türlü sıkıştığı yerden çıkarılamadı. Olay yerine çağrılan çekicinin yanı sıra çekiciye destek için gelen araçlar, çekiç ve balyozla yapılan 1 saate yakın süren çalışmalara rağmen araç sıkıştığı yerden çıkarılamadı. Aracı çıkarmak için çalışanlara çevredeki vatandaşların yanı sıra olayı film gibi izleyen çocukların da akıl verdikleri gözlendi.

İtfaiye ekipleri aracı kestiler

Aracın uzun çabalara rağmen çıkarılamaması üzerine trafik polisi yolu açabilmek için itfaiyeden yardım istedi. Kısa süre sonra olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler, ticari aracın kamyona sıkışan bölümlerini kesmek suretiyle ticari aracı kamyondan ayırdı ve yol trafiğe açıldı.