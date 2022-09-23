Su kuyusuna düşen av köpeğini AFAD kurtardı 3. Sayfa Haberleri Niğde'de 22 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen av köpeğini AFAD ekipleri kurtardı. Niğde'de 22 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen av köpeğini AFAD ekipleri kurtardı. Merkeze bağlı Kiledere kasabasında Tayfun Evlendi'ye ait av köpeği; yaklaşık 22 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Köpeği kendi imkanları ile kurtaramayan Evlendi durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler su kuyusuna düşen köpeği kurtararak sahibine teslim etti. - NİĞDE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kiledere Niğde AFAD su 3. Sayfa Haberler

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