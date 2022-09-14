Üye Girişi
Haberi Paylaş

Su kuyusuna düşen at iş makinesiyle kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Su kuyusuna düşen at iş makinesiyle kurtarıldı

Bolu'da su kuyusuna düşen at, iş makinesi yardımıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Bolu'da su kuyusuna düşen at, iş makinesi yardımıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Gerede ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde otlayan atın su kuyusuna düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, su kuyusunun girişinden çıkamayan at için iş makinesi istedi.

İş makinesiyle su kuyusunun girişi genişletildi, at ise itfaiye ekipleri tarafından halata bağlandı. İş makinesine bağlanan halatla kuyudan çıkarılan at sahibine teslim edildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bahçelievler Mahallesi İtfaiye Bolu su 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title