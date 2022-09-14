Su kuyusuna düşen at iş makinesiyle kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri Bolu'da su kuyusuna düşen at, iş makinesi yardımıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi. Bolu'da su kuyusuna düşen at, iş makinesi yardımıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi. Edinilen bilgiye göre, Gerede ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde otlayan atın su kuyusuna düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, su kuyusunun girişinden çıkamayan at için iş makinesi istedi. İş makinesiyle su kuyusunun girişi genişletildi, at ise itfaiye ekipleri tarafından halata bağlandı. İş makinesine bağlanan halatla kuyudan çıkarılan at sahibine teslim edildi. - BOLU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bahçelievler Mahallesi İtfaiye Bolu su 3. Sayfa Haberler

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