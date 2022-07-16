Yakınları sinir krizi geçirdi... Su kanalında 10 kilometre sürüklenen gencin cansız bedenine ulaşıldı Yakınları sinir krizi geçirdi. Yakınları sinir krizi geçirdi... Su kanalında 10 kilometre sürüklenen gencin cansız bedenine ulaşıldı DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek için su kanalına giren gencin cesedine girdiği yerden 10 kilometre ileride ulaşıldı. Alınan bilgilere göre, Silvan ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek için Gözderesi köyünde su kanalına giren 26 yaşındaki Mehmet Uğurlu, suyun akıntılı olması nedeniyle dengesini kaybederek kayboldu. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, Afad, ANDA arama kurtarma, 112 Acil Sağlık ekipleri, itfaiye dalgıç ekipleri sevk edildi. AFAD İl müdürü İlami Çakmak ve ekiplerin yaklaşık 5 saattir başlattığı arama çalışmaları neticesinde Uğurlu'nun cansız bedeni düştüğü yerden 10 kilometre ileride bulundu. İhlas Haber Ajansı / Mehmet Turgut Tayuzak - 3. Sayfa Diyarbakır AFAD su 3. Sayfa Haberler

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