Su borularını çalan şüpheliler jandarma ekiplerince yakalandı - Haberler

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Su borularını çalan şüpheliler jandarma ekiplerince yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Su borularını çalan şüpheliler jandarma ekiplerince yakalandı

Mersin'de bir kooperatife ait bahçe sulamasında kullanılan metal boruları çalan şüpheliler, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

MERSİN (İHA) - Mersin'de bir kooperatife ait bahçe sulamasında kullanılan metal boruları çalan şüpheliler, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesi Alanyalı Mahallesi'nde bir sulama kooperatifine ait metal sulama borularının çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlatan ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, hırsızlık olayına konu su borularını taşıyan aracı tespit eden jandarma ekipleri, şüpheli aracın gidiş istikametinde önlem alarak, zanlıları çaldıkları 16 adet metal su borusuyla birlikte yakaladı.

Borular, sulama kooperatifine teslim edilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliyle ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Mersin, Metal, su, 3. Sayfa, Haberler

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