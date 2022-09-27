Su bidonuna doldurduğu kaçak içkileri satarken suçüstü yakalandı 3. Sayfa Haberleri Bolu'da su bidonlarına doldurduğu kaçak içkileri satarken suçüstü yakalanan şahıs gözaltına alındı. Bolu'da su bidonlarına doldurduğu kaçak içkileri satarken suçüstü yakalanan şahıs gözaltına alındı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi'nde bir şahsın kaçak içki satışı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bölgede inceleme yapan ekipler, şüpheli gördükleri bir otomobilden satış yapıldığını tespit etti. Ekiplerin operasyonunda el yapımı kaçak içki satışı yapan şahıs suçüstü yakalandı. Araçta yapılan aramalarda su bidonlarına doldurulmuş 57 litre rakı, 76 litre kaçak viski ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Bolu su 3. Sayfa Haberler

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