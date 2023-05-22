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Su alan tekne battı

Su alan tekne battı

3. Sayfa Haberleri

Muğla'nın Bodrum ilçesinde su alan ahşap bir tekne battı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde su alan ahşap bir tekne battı.

Edinilen bilgiye göre, Kumbahçe önlerinde demirli ahşap bir tekne gece saatlerinde su alarak battı. Karaya oturan ve üst kısmı su üzerinde kalan teknede kimsenin olmadığı bildirildi. Sabah saatlerinde fark edilen tekne için Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerine haber verildi. Ekiplerce bölgede inceleme yapıldı. Teknenin sahibine ulaşılmaya çalışıldığı öğrenildi. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler

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