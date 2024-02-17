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STK Temsilcileri İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırılarına Tepki Gösterdi

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Farklı sivil toplum kuruluşlarından (STK) temsilciler, İsrail'in Filistin'e yönelik gerçekleştirdiği askeri hareketliliğe tepki göstermek için Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. Çeşitli sivil toplum kuruluşu ile dernek temsilcileri İsrail'in Filistin'e gerçekleştirdiği askeri saldırıya tepki gösterdi, Filistin destekçileri, masum halka yönelik zulmün son bulması gerektiğini haykırdı.

Farklı sivil toplum kuruşlarından (STK) temsilciler, İsrail'in Filistin'e yönelik gerçekleştirdiği askeri hareketliliğe tepki göstermek için Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçiliği önünde bir araya geldi.

Çeşitli sivil toplum kuruşu ile dernek temsilcileri Çankaya'da yer alan ABD Ankara Büyükelçiliği önünde bir araya gelerek İsrail'in Filistin'e gerçekleştirdiği askeri saldırıya tepki gösterdi, Filistin destekçileri, masum halka yönelik zulmün son bulması gerektiğini haykırdı.

"Gazze bu gün sadece katliamlarla değil aynı zamanda açlık ve salgın hastalıklarla da karşı karşıyadır"

Toplanan kalabalık adına konuşan STK temsilcisi Ramazan Acar, "İşgalci, ırkçı İsrail rejiminin Gazze'ye karşı 133 gündür devam eden soykırımında tespit edilen can kaybı 28 bini aştı, enkaz altında olduğu tahmin edilen 7 bin kayıp da dahil edildiğinde 35 bine ulaşan can kaybı ile karşı karşıyayız. Bu kayıplar içinde hayatını kaybeden çocukların sayısı 12 bini, kadınların sayısı ise 8 bini geçti. 350'ye yakın sağlık çalışanı hayatını kaybederken, öldürülen gazeteci sayısı 126'ya ulaştı. Gazze bu gün sadece katliamlarla değil aynı zamanda açlık ve salgın hastalıklarla da karşı karşıyadır" dedi.

"İsrail; başta Amerika ve İngiltere olmak üzere batılı devletlerin himayesinde katliamlarına ara vermeden devam etmektedir"

İsrail'in zulme devam ettiğini söyleyen Acar, "Uluslararası Adalet Divanının kararına, Birleşmiş Milletler kararlarına, uluslararası kuruluşların ve dünyanın farklı coğrafyalarında meydanlarda gösteri yapan kamuoyunun çağrılarına rağmen İsrail; başta Amerika ve İngiltere olmak üzere batılı devletlerin himayesinde katliamlarına ara vermeden devam etmektedir. Bugün, dünyanın doğusunda batısında vicdan sahibi onbinler, yüzbinler başka insanların acısını yüreklerinde hissederek İsrail katliamlarına karşı tepki gösteriyorlar. İsrail soykırımının durması için mücadele eden, kendi devletlerini insani tavır almaya çağıran vicdanlı insanları buradan selamlıyoruz. Yine zulme ve zalime hiçbir şekilde boyun eğmeden kıt imkanlarına rağmen İsrail'e karşı onurluca mücadele eden Gazze'nin yiğit evlatlarını da selamlıyoruz. Bütün uluslararası kuruluşları ve dünya kamuoyunu hepimizin gözleri önünde devam eden bu vahşi soykırımı insanlık adına durdurmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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