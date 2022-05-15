Stepneden uyuşturucu çıktı - Haberler

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Stepneden uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Stepneden uyuşturucu çıktı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; bir aracın stepnesinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; bir aracın stepnesinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan analiz çalışmasında bir kişinin kente uyuşturucu madde getirebileceği ihbarı alındı. Ekiplerce yapılan fiziki takip ve arama sonucunda, şüpheli aracın stepnesi üzerine yerleştirilmiş vaziyette 478 gram esrar, 8 adet sentetik ecza suç unsuru ele geçirildi. Olay ile ilgili 1 kişi 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kayseri, 3. Sayfa, Haberler

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