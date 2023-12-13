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Stajyer Sürücüye Drift Yaparken Yakalanan Gence Yüksek Cezai İşlem Uygulandı

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Aksaray'da otomobiliyle drift yaparken polise yakalanan stajyer sürücüye yüksek miktarda idari para cezası uygulandı ve sürücü belgesi iptal edildi.

AKSARAY'da, otomobiliyle drift yaparken polise yakalanan Stajyer sürücü Gökdeniz Kuş'a (19), 20 bin 324 TL idari para cezası uygulandı. Kuş'un stajyer sürücü belgesine el konulup, iptal edildi. Sürücü belgesi iptal edilen Kuş, Cezayı öderiz Allah'ın izniyle ama ehliyetin gitmesi sıkıntı oldu dedi.

Gökdeniz Kuş, 68 AZ 880 plakalı otomobiliyle, saat 18.30 sıralarında Sanayi Sitesi'nde kavşakta drift yaparken polise yakalandı. Gökdeniz Kuş'a 20 bin 324 TL idari para cezası uygulanıp, otomobili trafikten 2 ay men edildi. Stajyer sürücü olduğu belirlenen Kuş'un belgesine ise el konulup iptal edildi. Stajyer sürücü belgesinin iptal edilmesine üzülen Gökdeniz Kuş, Cezayı öderiz Allah'ın izniyle ama ehliyetin gitmesi sıkıntı oldu dedi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ceza Trafik 3. Sayfa Güncel Haberler

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