SSB Başkanı Demir: "P-72 Deniz Karakol Uçaklarımız Mavi Vatan savunmasında Deniz Kuvvetlerimizin stratejik unsurlarından biri olacak" Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Mavi Vatan Savunmasında önemli katma değer sağlayan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen...

SSB Başkanı Demir: "P-72 Deniz Karakol Uçaklarımız Mavi Vatan savunmasında Deniz Kuvvetlerimizin stratejik unsurlarından biri olacak"

ANKARA - Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Mavi Vatan Savunmasında önemli katma değer sağlayan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen MELTEM-3 projesinde teslimatlar devam ediyor. Proje kapsamında beşinci P-72 Deniz Karakol Uçağının da teslimi gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen MELTEM-3 Projesi kapsamında P-72 Deniz Karakol Uçağının beşincisi Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Proje, Türk sanayinin yoğun katılımı ile gerçekleştiriliyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından detay parça üretimi, uçak modifikasyonu (yapısal ve elektriksel tadilatı ile sistem testleri), malzeme tedariki, yer ve uçuş testleri desteği ve Entegre Lojistik Destek (proses sertifikasyon ve eğitim planı hazırlama, uçakların periyodik bakımı) aktiviteleri gerçekleştiriliyor. ASELSAN tarafından sistem/cihaz tedariki sağlanıyor. Uçaklarda Milsoft tarafından geliştirilen Link 11 ve Link 16 sistemleri bulunurken, Deniz Karakol Yer İstasyonu HAVELSAN tarafından P-72 uçaklarına destek verecek şekilde güncellendi.

"Mavi Vatanımızın kontrolü ve korunması için önemli bir kuvvet çarpanı"

Beşinci Deniz Karakol Uçağının teslimatını takiben 2023 yılı ilk yarısında, son Deniz Karakol Uçağı'nın da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Mavi Vatan'da milli çıkarlarımızı korumak için Savunma Sanayii olarak her zaman görev başındayız. Deniz Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerini geliştirme hedefiyle birçok sistemi hizmete hazır hale getirdik. Beşincisini teslim ettiğimiz P-72 Deniz Karakol Uçaklarımız da Mavi Vatan savunmasında Deniz Kuvvetlerimizin stratejik unsurlarından biri olacak. Bu kapsamda, 2023 yılı içerisinde Deniz Karakol Uçaklarımıza ait görev sistemlerinin 3 yıl süreli lojistik destek hizmetini de başlatarak sistemlerin işletme ve idamesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza gerekli desteğin sağlanmasını da planlıyoruz. Yeni platformlarımızla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katmaya devam edeceğiz."