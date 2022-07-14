Sri Lanka'daki protestolarda 1 kişi öldü, 84 kişi yaralandı

Sri Lanka'da Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin geçici Devlet Başkanı olmasının ardından patlak veren protestolarda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 84 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın geçtiğimiz salı günü gece saatlerinde Maldivlere kaçmasının ardından Sri Lanka Anayasası'na göre, Wickremesinghe'nin parlamento tarafından geçici Devlet Başkanı olarak atanması tansiyonu yeniden yükseltmişti. Wickremesinghe'nin istifa etmesini isteyen halk, protestoların gerçekleştirildiği meydandan yaklaşık 20 dakika mesafede bulunan Başbakanlık Ofisine yürümüş, binlerce kişi Başbakan Wickremesinghe'nin ofisini basmıştı.

Polisin, şişe ve yabancı madde atan eylemcilere gazla müdahale etmesi sonucu 26 yaşındaki bir erkeğin nefes darlığı nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Yetkililer ayrıca protestolarda 84 kişinin yaralandığını belirtti.

Dün Başkent Colombo'daki Ulusal Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, 42 kişinin Başbakanlık Ofisi baskınında, 33 kişinin ise parlamento yakınındaki protestolar sırasında yaralandığı ifade edilmişti.

Öte yandan dün hükümet tarafından yayınlanan bildiride, "13 Temmuz 2022 saat 12.00'den, 14 Temmuz 2022 saat 05.00'e kadar hiç kimse hiçbir kamu yolunda, demiryolunda, halka açık parkta, halka açık dinlenme alanında veya diğer halka açık yerlerde veya bu tür alanlarda bulunamaz" denilerek sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. - COLOMBO

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa