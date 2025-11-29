Sri Lanka'daki Felaket İçin Bakanlıktan Taziye Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Sri Lanka'da Ditwah kasırgası sebebiyle meydana gelen sel ve heyelan sonucu yaşanan can kayıpları ile ilgili taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

" Sri Lanka'da Ditwah kasırgası sebebiyle meydana gelen sel ve heyelan felaketleri sonucu yaşanan can kayıplarından ötürü üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Sri Lanka halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." - ANKARA