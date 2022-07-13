Sri Lanka'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sri Lanka'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Sri Lanka'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Sri Lanka'da devam eden protestoların ardından ülke genelinde yarın yerel saatle 05.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Sri Lanka'da devam eden protestoların ardından ülke genelinde yarın yerel saatle 05.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Sri Lanka'da ekonomik ve siyasi kriz devam ederken, ülke genelinde yarın yerel saatle 05.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın duyurulduğu bildiride söz konusu önlemin geçici Devlet Başkanı ve Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin "kamu düzenini korumak için gerekli" olarak gördüğü ifade edildi.

Halk, istifalar gelmezse parlamento ve diğer hükümet binalarını basmakla tehdit etti

Bugün istifa etmesi beklenen Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın dün gece saatlerinde Maldivlere kaçmasının ardından Sri Lanka Anayasası'na göre, Wickremesinghe'nin parlamento tarafından geçici Devlet Başkanı olarak atanması tansiyonu yeniden yükseltti. Halk, Wickremesinghe ve Rajapaksa'nın istifasını akşam saatlerine kadar resmi olarak sunmaması durumunda yeniden parlamento ve diğer hükümet binalarına da baskın düzenleyeceklerini duyurdu.

Başbakanlık ofisi basıldı

Wickremesinghe'nin geçici Devlet Başkanı olması Sri Lanka halkını yeniden sokaklara döktü. Wickremesinghe'nin istifa etmesini isteyen halk, protestoların gerçekleştirildiği meydandan yaklaşık 20 dakika mesafede bulunan Başbakanlık Ofisine yürüdü. Sokakları dolduran ve yönetimi protesto eden binlerce kişi Başbakan Wickremesinghe'nin ofisini bastı. Polis, şişe ve yabancı madde atan eylemcilere gazla müdahale etti. - COLOMBO

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sokağa Çıkma Yasağı Togo Cumhuriyeti Sri Lanka 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title