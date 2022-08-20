Üye Girişi
Haberi Paylaş

SRC sınavına girmeye çalışan joker yakayı ele verdi

SRC sınavına girmeye çalışan joker yakayı ele verdi

3. Sayfa Haberleri

Sivas'ta gerçekleştirilen SRC sınavında başkasının yerine sınava girmeye çalışan şahıs sıkı denetimler sayesinde yakayı ele verdi.

Sivas'ta gerçekleştirilen SRC sınavında başkasının yerine sınava girmeye çalışan şahıs sıkı denetimler sayesinde yakayı ele verdi.

Sivas'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları, SRC ve e-Sınav uygulamalarında başkasının yerine sınava girmeye çalışan kişilere göz açtırılmıyor. Sınavlarda gerçekleştirilen sıkı denetimler sayesinde SRC sınavına JOKER olarak girmeye çalışan bir kişi tespit edildi. Şanlıurfa'dan gelerek başkasının yerine sınava girmeye çalışan M.A. isimli şahıs yakayı ele verdi. Sınav yetkilileri tarafından polis ekiplerine teslim edilen şahıs gerekli işlemlerin yapılması için gözaltına alınarak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne götürüldü. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Eğitim Müdürlüğü Sivas 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title