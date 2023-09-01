Spor arabasıyla sulama kanalına giren Ukraynalı kadın, kazanın şokunu üzerinden atamadı Kazayı yara almadan atlatan ve dizüstü çöküp kalan kadını, arkadaşı teselli etti Antalya'nın Serik ilçesinde Ukraynalı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil sulama...

Spor arabasıyla sulama kanalına giren Ukraynalı kadın, kazanın şokunu üzerinden atamadı

Kazayı yara almadan atlatan ve dizüstü çöküp kalan kadını, arkadaşı teselli etti

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde Ukraynalı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil sulama kanalına girdi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, uzun süre olayın şokunu üzerinden atamadı.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Marina N.'nin kullandığı 07 NVE 58 plakalı üstü açık spor otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı ve sulama kanalına girdi. Kaza sonrası ihbar üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Marina N. kazayı yara almadan atlattı. Uzun süre kazanın şokunu üzerinden atamayan Marina N'yi arkadaşı teselli etti.