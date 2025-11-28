SPK Dolandırıcılarına Operasyon: 6 Şüpheli Yakalandı

Yatırımcıları sosyal medyadaki sahte paylaşımlarıyla kandıran SPK dolandırıcılarına yönelik İstanbul ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 6 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Yakalanan kişiler, bir sanayi şirketinin hisse senetlerinde olağanüstü fiyat ve miktar değişimleri gerçekleştirmek, söz konusu şirketin pay piyasasıyla ilgili sosyal medya paylaşımları yapıp yapay artış veya düşüşlere yol açarak yatırımcıları zarara uğratmakla suçlanıyor. - İSTANBUL