Spil Dağı'nda kaybolan 2 dağcı sağ olarak bulundu
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinden Spil Dağı'na tırmanan ve kaybolan 2 dağcı jandarma ekipleri tarafından sağ olarak bulundu. Jandarma Arama Kurtarma Timi ve Jandarma Asayiş Timi tarafından yapılan arama faaliyeti sonucunda kayıp şahıslar sağ bir şekilde bulunarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinden Spil Dağına tırmanan ve kaybolan 2 dağcı jandarma ekipleri tarafından sağ olarak bulundu.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Spil Dağı Oduncu yolu mevkiinde; doğa yürüyüşü yapmak amacıyla çıkan 2 dağcı ormanın sık olması nedeniyle kayboldu. Kaybolan şahıslar jandarmayı arayarak kaybolduklarını bildirmelerinin üzerine harekete geçen 1 Jandarma Arama Kurtarma Timi ve 1 Jandarma Asayiş Timi ile arama faaliyetine başladı. Kayıp şahıslar sağ bir şekilde bulunarak, kontrol amaçlı sağlık ekiplerine teslim edildi. - MANİSA