Haber : Soygun için kazdığı tünelde sıkıştı, 8 saat sonra kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Soygun için kazdığı tünelde sıkıştı, 8 saat sonra kurtarıldı

 - Güncelleme:
Soygun için kazdığı tünelde sıkıştı, 8 saat sonra kurtarıldı

İtalya'nın başkenti Roma'da bir şahıs, soygun için kazdığı belirtilen tünelde yolun çökmesi sonucu mahsur kaldı.

İtalya'nın başkenti Roma'da bir şahıs, soygun için kazdığı belirtilen tünelde yolun çökmesi sonucu mahsur kaldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu 8 saat sonra kurtarılan şahsın, bir bankaya girmeye çalışan çetenin üyesi olabileceği belirtiliyor.

İtalya'nın başkenti Roma'daki bir caddede çökme meydana geldi. Çökmeyle birlikte çukur oluşurken, yolun altına tünel kazıldığı tespit edildi. Yeni kiralanan boş bir dükkanda başlayan ve iki bankaya yakın bir noktada bulunan tünelden yardım çığlığı duyuldu. Olay yerine gelen kurtarma ekibi, tünelde mahsur kalan adamı kurtarmak için yoğun çaba harcadı. 8 saat süren çalışma sonucu kurtarılan kişi yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Bankayı soymaya çalışan çete üyesi olduğu düşünülüyor

Polisten yapılan açıklamaya göre çökmenin ardından 3 kişi, kurtarma ekiplerine haber verdikten sonra otomobille olay yerinden kaçarken, 2'si daha sonra yakalandı. Polis, tünelde mahsur kalan kişinin bankayı soymaya hazırlanan çetenin üyesi olabileceği ve çetenin hafta sonunda banka soygunu yapmayı planladığı ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti. - ROMA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtalya Roma 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title