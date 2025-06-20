Sosyal Medyaya Şov Yapan Sürücüye Ceza

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Sosyal Medyaya Şov Yapan Sürücüye Ceza
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Hatay'da motosikletin üzerine yatarak ölüme meydan okuyan sürücü, sosyal medyada paylaştığı görüntüler nedeniyle polis tarafından yakalandı. 25 yaşındaki U.B.'ye ceza uygulandı, motosikleti otoparka çekildi ve ehliyeti alındı.

Ölüme meydan okuduğu anlarla sosyal medyada şov yapan sürücü yakayı ele verdi

HATAY - Hatay'da motosikletin üzerine yatarak ölüme meydan okuyan ve o anları sosyal medyada paylaşan şahıs polis ekipleri tarafından tespit edildi. Yaptığı akrobatik şovlarla hayrete düşüren şahsa; para cezası uygulanırken, motosikleti otoparka çekildi ve ehliyetine el konuldu.

Kırıkhan ilçesinde yaşayan U.B. isimli 25 yaşındaki şahıs, sosyal medyada tıklanma alabilmek için farklı tarihlerde motosikletin üzerinde yolculu yaptığı anları İnstagram'da paylaştı. Paylaştığı görüntülerle yürekleri ağza getiren ve trafik kurallarını hiçe sayan şahsın tespiti için Hatay Emniyet Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin hummalı çalışmalarıyla şahıs tespit edilen şahsa 6 farklı maddeden cezai işlem uygulandı. Öte yandan şahsın ehliyetine el konulurken, motosikleti trafikten men edilerek otoparka çekildi ve jandarma ekipleri tarafından Türk Ceza Kanu'nun 179. Maddesi olan Trafiği Tehlikeye Sokmak suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET İHSAN ÇAKAR - 3.Sayfa
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