Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın sırasında intihar etti 3. Sayfa Haberleri Giresun'da 54 yaşındaki Hasan Erkin sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından canlı yayın yaparken tabanca ile kafasına ateş ederek yaşamına son verdi. Dün gece Hacısiyam mahallesi Sazbeyi mevkiinde araç içerisinde sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından canlı yayın yapan Hasan Erkin, intihar etti. "YAPAMAZ DİYENLERE DİYORUM" Videoda Erkin'in "Yapamaz diyenlere diyorum, diğer arkadaşlara diyorum" dedikten sonra kafasına dayadığı silahı ateşlediği anlar yer aldı. AİLEVİ SORUNLARI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ Giresun'da dolmuş esnafı olan Erkin'in bir süredir ailevi sorunları olduğu belirtilirken, cenazesinin yarın Seyid Vakkas Camiinde kılınacak cenaze namazından sonra Beyazıt köyünde toprağa verileceği öğrenildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Facebook Giresun 3. Sayfa Haberler

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