Sosyal medyadan müşteri bulup fuhuş yapan şahıslara operasyon - Haberler

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Sosyal medyadan müşteri bulup fuhuş yapan şahıslara operasyon

Sosyal medyadan müşteri bulup fuhuş yapan şahıslara operasyon

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal medya uygulamaları Twitter ve İnstagram üzerinden fotoğraf ve telefon numarası paylaşarak Çerkezköy ilçesinde fuhuş yaptıran şahıslara operasyon düzenlendi.

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal medya uygulamaları Twitter ve İnstagram üzerinden fotoğraf ve telefon numarası paylaşarak Çerkezköy ilçesinde fuhuş yaptıran şahıslara operasyon düzenlendi.

Olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sosyal medya uygulaması Twitter ve İnstagram üzerinden telefon numarası paylaşarak fuhuş yaptıkları tespit edilen kişilere operasyon düzenlendi. Operasyonda G.D (42), T.K (34), Y.G (28) isimli kadınlara para karşılığı fuhuş yaptıran G.Y (28) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda fuhuş amaçlı kullanılan 4 adet cep telefonu ve fuhuşta kullanılan cinsel içerikli birçok materyal ele geçirildi. Polis olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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