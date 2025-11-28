Haberler

Sosyal medyadaki 'C7K' grubu soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Telegram'daki 'C7K' isimli grup üzerinden yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Telegram'daki "C7K" isimli grup üzerinden şehitler, gaziler, kamu görevlileri ve 18 yaşından küçük çocuklara yönelik tehdit, taciz ve aşağılama içerikli paylaşımlar yapan; kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirip yaydığı iddia edilen aralarında suça sürüklenen çocukların da bulunduğu 12 şüphelinde 7'si "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemine girme", "bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme", "7545 sayılı siber güvenlik kanununa muhalefet" tutuklanırken 5 şüpheli adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. - ANKARA

