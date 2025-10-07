Sosyal Medyada Yatırım Vaadiyle Dolandırıcılık: 40 Şüpheli Yakalandı

Antalya merkezli 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sosyal medya üzerinden yatırım vaadiyle vatandaşları dolandıran 40 şüpheli yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, sosyal medya üzerinden yatırım amaçlı reklamlar paylaşarak vatandaşlarla iletişime geçen ve bu yolla dolandırıcılık yapan şahıslar tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Antalya merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 40 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 18'i hakkında ev hapsi, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi. 5 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA