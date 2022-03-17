Sosyal medyada "Vatan haini" yorumuna bin 300 TL ceza

Sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinde yapılan bir paylaşıma "Hangi vatan haininin tohumusunuz acaba" yorumunu yapan şahıs, hakaret suçundan bin 300 TL para cezası aldı.

Kendisine ait sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan İbrahim H., gönderisinin altına hakaret içerikli yorum yapan A.Z.'den şikayetçi oldu. Mahkemeye taşınan olayda sanık A.Z. suçlu bulundu ve idari para cezasına çarptırıldı. İstanbul Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıkan A.Z., kullanmış olduğu sosyal medya profilinin kendisine ait olduğunu ancak bahse konu yorumu kendisinin yazmadığını savundu. Dosyayı inceleyen mahkeme, sanık A.Z. hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan bin 300 TL para cezasına hükmetti.

Şeref ve saygınlığı rencide ettiği sabittir

Mahkemenin verdiği kararda sanığın savunmasına itibar edilmediği belirtilerek, "Ekran görüntüsü çıktıları, bilirkişi raporu ile tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu anlaşıldığından savunmasına itibar edilmeyerek hüküm kurulmuştur. Sanığın kullanmakta olduğu sosyal paylaşım sitesi Facebook aracılığıyla müştekiye yönelik 'İ. Bey hangi vatan haininin tohumusunuz acaba?' şeklinde ifadeler kullanarak müştekinin şeref ve saygınlığını rencide ettiği, böylece alenen hakaret suçunu işlediği sabit olmuştur" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa