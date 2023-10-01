Sosyal medyada uyuşturucu paylaşımı yapan kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
İstanbul'da sosyal medyada uyuşturucu kullanımını özendirici paylaşım yapan kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Beykoz Adliyesi'ne sevk edilen kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis aramasında ise uyuşturucu madde ele geçirildi.
Sosyal medyada uyuşturucu madde kullandığına dair paylaşım yapan kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medyada, uyuşturucu kullanımını özendirici paylaşımı sonrası gözaltına alınan S.S.D'nin işlemleri tamamlandı.
Beykoz Adliyesi'ne sevk edilen S.S.D, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polis ekiplerince, sosyal medyada uyuşturucu kullanımını özendirici paylaşımı sonrası gözaltına alınan S.S.D'nin, Beykoz'daki ikametinde yapılan aramada, 21 sentetik hap, 3 uyuşturucu hap ve 1 gram uyuşturucu madde ele geçirilmişti.