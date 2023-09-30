Sosyal medyada uyuşturucu madde paylaşımı yapan kadın gözaltına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada uyuşturucu kullanımını özendirici paylaşım yapan bir kadını takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli Beykoz'daki ikametinde gözaltına alındı ve yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
Sosyal medyada uyuşturucu madde kullandığına dair paylaşım yapan kadın gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kadının sosyal medyada uyuşturucu kullanımını özendirici paylaşımı sonrası çalışma başlattı.
Çalışmalarda paylaşımların S.S.D. tarafından yapıldığını tespit eden ekipler, şüpheliyi Beykoz'daki ikametinde gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramada 21 sentetik hap, 3 uyuşturucu hap ve 1 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.