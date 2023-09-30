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Sosyal medyada uyuşturucu madde paylaşımı yapan kadın gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada uyuşturucu kullanımını özendirici paylaşım yapan bir kadını takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli Beykoz'daki ikametinde gözaltına alındı ve yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.