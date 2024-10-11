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Sosyal medyada uygunsuz videoları yayılan şahıs adliyeye sevk edildi

Sosyal medyada uygunsuz videoları yayılan şahıs adliyeye sevk edildi
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Eskişehir'de sosyal medya platformlarından uygunsuz videoları yayılan şüpheli, savcılık sorgusu ardından tutuklanması talebiyle adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de sosyal medya platformlarından uygunsuz videoları yayılan şüpheli, savcılık sorgusu ardından tutuklanması talebiyle adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de G.D. (22) isimli şahsın, bazı sosyal medya platformlarında yaptığı canlı yayınlarda küçük yaşta olduğu iddia edilen kızlara karşı uygunsuz görüntüleri ve kendisinin şehit çocuğu olduğunu iddia eden bir kullanıcıya karşı tavırları, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince G.D. hakkında çalışma başlatıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan G.D.'ye "müstehcenlik" suçundan işlem yapıldı. Savcılık sorgusu ardından şüpheli, tutuklanması talebiyle elleri arkasında kelepçeli şekilde adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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