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Sosyal medyada uygunsuz videolar paylaşan şahıs tutuklandı

Sosyal medyada uygunsuz videolar paylaşan şahıs tutuklandı
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Eskişehir'de sosyal medya platformlarından uygunsuz videoları yayılan şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de sosyal medya platformlarından uygunsuz videoları yayılan şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de G.D. (22) isimli şahsın, bazı sosyal medya platformlarında yaptığı canlı yayınlarda küçük yaşta olduğu iddia edilen kızlara karşı uygunsuz görüntüleri ve kendisinin şehit çocuğu olduğunu iddia eden bir kullanıcıya karşı tavırları, sosyal medyada büyük tepki toplamış, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şahsa "müstehcenlik" suçundan işlem yapılmıştı. Savcılık sorgusu ardından şüpheli, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sosyal Medya Güvenlik 3-sayfa Medya Suç

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