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Sosyal medyada uygunsuz video paylaşan yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı

2 Aralık 2023 20:38 Son Güncelleme: 20:40 Abone Ol

Beylikdüzü'nde polis ekipleri tarafından yakalanan yabancı uyruklu bir şahıs, spor yapan kızların videosuna uygunsuz içerik çekerek sosyal medya hesabında paylaşmıştır. Şahıs, 'ırkçı, aşağılayıcı ve hakaret içerikli paylaşım yapmak' suçundan işlem yapılmıştır.