Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan şahıs yakalandı
Kırşehir'de, sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yapan şüpheli yakalandı. Jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan şahıs yakalandı
KIRŞEHİR - Kırşehir'de, sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yapan şüpheli yakalandı.
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik takip sonrasında sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK propagandası yaptığını belirlediği S.A.'yı yakaladı. Jandarma Komutanığı'nda ifadesi alınan S.A., işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi .
Jandarma ekiplerinin terör ve terör propagandasına yönelik çalışmaları sürüyor.