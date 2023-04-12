Sosyal medyada tartışları şahsı yaralayan 3 kişi tutuklandı Samsun'da sosyal medya üzerinden atışma yaşayıp konuşmak için buluştukları şahsı bacaklarından vurarak yaralayan 3 kişi, KOM polisi tarafından yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sosyal medyada tartışları şahsı yaralayan 3 kişi tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da sosyal medya üzerinden atışma yaşayıp konuşmak için buluştukları şahsı bacaklarından vurarak yaralayan 3 kişi, KOM polisi tarafından yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde 10 Nisan akşamı saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 şüpheli, sosyal medya üzerinden atıştıkları ve konuşmak için buluşmaya davet ettikleri E.K.'ye silahlı saldırı düzenledi. Her iyi bacağından da yaralanan E.K., Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Silahlı saldırganlar kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili T.C.A., İ.G. ve M.D.'yi gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.