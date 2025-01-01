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Sosyal Medyada Silahlı Video Paylaşan Şahıs Gözaltına Alındı

Sosyal Medyada Silahlı Video Paylaşan Şahıs Gözaltına Alındı
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Gaziantep'te aracında pompalı tüfekle video çeken şahıs, sosyal medya paylaşımı sonrası gözaltına alındı. İ.K.M. isimli kişinin paylaşımı üzerine emniyete ihbarda bulunuldu.

Gaziantep'te aracının içerisinde silahla çektiği videoyu sosyal medyada "Hasımların yerini öğrendikten sonra" başlığıyla paylaşan şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep'te aracının içerisinde bir video çekerek, "Hasımların yerini öğrendikten sonra" başlığıyla sosyal medya hesabında paylaşan İ.K.M., vatandaşların emniyet güçlerine ihbar etmesi üzerine takibe alındı. Polis ekipleri, yaptığı çalışmanın ardından şahsı görüntüde kullandığı pompalı tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Gaziantep Valiliği'nin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sosyal medya hesabı üzerinden bir şahsın araç içerisinde pompalı tüfekle birlikte 'Hasımların yerini öğrendikten sonra' şeklindeki paylaşım görüntüleri ihbar kabul edilmiş, şüpheli şahıs İ.K.M. pompalı tüfekle birlikte yakalanarak tahkikata başlanılmıştır" denildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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