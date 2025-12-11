Söke'de silahlı paylaşım yapan şahıslara operasyon: 4 gözaltı

Aydın'ın Söke ilçesinde sosyal medya üzerinden silahlı paylaşım yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Söke JASAT ekipleri, sosyal medya üzerinden silahlı paylaşımlar yaparak halk arasında korku ve panik oluşturmaya çalışan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmalara Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Komando unsurları da destek verdi.

Söke'nin Çeltikçi ve Sazlı Mahallelerindeki adreslerde yapılan aramalarda, 4 adet tabanca (biri Kuşadası'ndaki evden hırsızlık olayında kullanılmış), 5 şarjör ve 50 tabanca mermisi, 1 av tüfeği ve 41 fişeği, 10 kurusıkı mermisi ele geçirildi. Operasyonlarda Ö.A. (22), Y.A. (32), A.B. (28) ve A.G. (26) isimli şüpheliler gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. - AYDIN