Sosyal medyada müstehcen içerik paylaşan kadın gözaltına alındı
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, G.D. (35) isimli kadının bir sosyal medya platformu üzerinden açtığı canlı yayınla müstehcen içerikli videolar paylaşması üzerine harekete geçti. Şüphelinin adresini belirleyen ekipler G.D'yi gözaltına aldı. Hakkında 'müstehcenlik' suçundan işlem yapılan G.D, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Sosyal medyada canlı yayın yaparak müstehcen içerikli görüntü paylaştığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, G.D. (35) isimli kadının bir sosyal medya platformu üzerinden açtığı canlı yayınla müstehcen içerikli videolar paylaşması üzerine harekete geçti.
Şüphelinin adresini belirleyen ekipler G.D'yi gözaltına aldı.
Hakkında "müstehcenlik" suçundan işlem yapılan G.D, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.