Sosyal medyada müstehcen içerik paylaşan kadın adli kontrolle serbest bırakıldı
İstanbul'da sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak müstehcen içerikli videolar paylaştığı iddia edilen kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sosyal medyada canlı yayın yaparak müstehcen içerikli görüntü paylaştığı iddia edilen kadın çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, G.D. (35) isimli kadının bir sosyal medya platformu üzerinden açtığı canlı yayınla müstehcen içerikli videolar paylaşması üzerine harekete geçti.
Şüphelinin adresini belirleyen ekipler G.D'yi gözaltına aldı.
Hakkında "müstehcenlik" suçundan işlem yapılan G.D, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
G.D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.