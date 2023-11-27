Üye Girişi
Haberler

Sosyal medyada müstehcen içerik paylaşan kadın adli kontrolle serbest bırakıldı

Son Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri
Abone Ol

İstanbul'da sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak müstehcen içerikli videolar paylaştığı iddia edilen kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medyada canlı yayın yaparak müstehcen içerikli görüntü paylaştığı iddia edilen kadın çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, G.D. (35) isimli kadının bir sosyal medya platformu üzerinden açtığı canlı yayınla müstehcen içerikli videolar paylaşması üzerine harekete geçti.

Şüphelinin adresini belirleyen ekipler G.D'yi gözaltına aldı.

Hakkında "müstehcenlik" suçundan işlem yapılan G.D, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

G.D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü İstanbul Güvenlik Suç Hukuk 3. Sayfa Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title