Sosyal medyada hayvana şiddet yorumu yapan kadına dava şoku

Sosyal medya paylaşılan bir hayvana şiddet görüntüsüne yorum yapan Melike Nur Sarıtaş, şiddet gösteren şahıs tarafından açılan dava ile şaşkına döndü.

Eskişehir'de yaşayan Melike Nur Sarıtaş 3 yıl önce bir köpeğin ateşli silah ile vurulma videosuna sosyal medya üzerinden kınayan bir yorum yaptı. Melike Nur Sarıtaş'ın iddiasına göre şiddet gösteren şahıs kendisine 3 yılın sonunda yaptığı yorumdan dolayı dava açtı. Melike Sarıtaş, hayvana yapılan şiddeti kınamasının sonucunda açılan dava karşısında adeta şok oldu. Karşı tarafın davayı kazanması durumunda yaklaşık 10 bin TL bir meblağı ödeyecek Sarıtaş, karşılaştığı duruma tepki gösterdi.

"Bir hayvanın ölümünü izliyoruz"

Olayı geçmişini özetleyen Melike Nur Sarıtaş, "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü ama hayvanları hala koruyamadığımızı düşünüyorum. Ben 3 yıl önce sosyal medya hesabımdan bir sayfaya yorum yaptım. Bu sayfa, hayvana şiddet uygulayan bir şahsı paylaşmıştı. Bir şahıs, küçük çocuğunun yanında köpeği silahla kafasından vuruyor ve köpeğin vefatını izliyoruz. Şahıs evinden silah getirip, komşusunun evine haneye tecavüz ederek, köpeği kafasından vuruyor ve biz bunu izliyoruz. Sosyal medyaya nasıl servis edildiğini bilmem çünkü biz gördüğümüz kadarıyla yorum yapabiliyoruz. Belki haklıdır belki haksızdır ama sebebi ne olursa olsun biz bir hayvanın ölümünü izliyoruz. Bir hayvan kafasından vurularak, öldürülüyor. Biz hayvanseverler olarak bu duruma tabii ki tepki göstereceğiz çünkü vicdanımız el vermiyor" dedi.

"Benim yorumumda hiçbir hakaret yok"

Kendisine açılan davada talep edilen tazminat bedeli hakkında da konuşan Sarıtaş, "Hadi diyelim ki bu parayı kişinin kendisine verdim, bu parayı hayvan haklarına bağışlamasını, bu şekilde ceza görmesini isterim. Hayvanseverler beni çok iyi anlayacaktır diye düşünüyorum, dedemle birlikte 15 yıldır insanlara ve hayvanlara hizmet için çalışıyorum. Artık böyle oyunlardan çok sıkıldım. Olay Gebze'de yaşanmış, hayvanseverler ayaklanmış ve şahıs adli süreç yaşamış ama şu an hakkında bir takipsizlik kararı olduğunu biliyorum çünkü nefsi müdafaa gibi gözüküyor, 'eşini korurken, köpeği vurmuş' diye. Dediğim gibi konu ne olursa olsun haklı ya da haksızsa bile biz sosyal medyaya yansıdığı kadar biliyoruz ve benim yorumumda hiçbir hakaret yok. Ben başkalarının da bunu gelir kapısı olarak görmemesi için bu parayı ödemek istemiyorum. Yaptığım yorumda bir hakaret varsa da karşı tarafın bu parayı hayvan hakları için vermesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Ateşli silahlara ne gerek var"

Sarıtaş'ın dedesi Halit Aydoğan ise yaşanan olay hakkında şöyle konuştu:

"Ben böyle vicdanı olmayanlarla muhatap olmam çünkü bugün hayvana yapan yarın başkasına yapar. Kalksın silahı varsa götürüp, teslim etsin. 'Arkadaşım bu yarın bir gün benim hayatıma ya da başkasına mani olur' deyip teslim etsin. Sanki trilyonlarca malı var da silahla mı koruyor? Devlet koruyor bizi, herkesi koruyor, ateşli silahlara ne gerek var? Adaletin yerini bulmasını istiyorum." - ESKİŞEHİR