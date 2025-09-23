Sosyal Medyada Hadis'i Çarpıtan Hesaba Soruşturma Başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Hadis-i Şerifi çarpıtarak halkı tahrik edici ve nefret söyleminde bulunan 'Soğuk Savaş' rumuzlu hesap hakkında re'sen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya kanalında "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" Hadis-i Şerifi üzerinden Peygamber Efendimiz ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendiren 'Soğuk Savaş' rumuzlu sosyal medya hesabı hakkında re'sen soruşturma başlattı. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından yayımlanan programı sunan Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz isimli şahıslar hakkında gözaltı kararı verildi. - İSTANBUL