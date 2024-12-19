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Sosyal Medyada Elektronik Ürün Dolandırıcılığı: 6 Gözaltı

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Amasya merkezli düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden 30'dan fazla kişiyi dolandırdığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, ön ödeme aldıktan sonra ürün göndermemişti.

Sosyal medya üzerinden satışa çıkardıkları elektronik ürünler için ön ödeme aldıktan sonra ürün göndermeyerek 30'dan fazla kişiyi dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik polisin Amasya merkezli 3 ilde düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya platformları üzerinden satışa çıkardıkları elektronik ürünlerin fotoğraf ve videolarını paylaşıp talep ettikleri ön ödemeleri aldıktan sonra ürün göndermeyerek 30'dan fazla kişiyi dolandırdığı belirlenen M.T.A, T.B, Ö.E.Ç., A.G.K., T.Ö., B.Ö. isimli 6 şüpheliye yönelik, Amasya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Amasya merkezli, İstanbul ve Samsun illerini de kapsayan operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan şahısların dijital materyallerine el konuldu. Şahıslar gerekli iş ve işlemler için adliyeye sevk edildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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