Sosyal medyada dolandırıcılık yapan bir şahıs tutuklandı - Haberler

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Sosyal medyada dolandırıcılık yapan bir şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sosyal medyada dolandırıcılık yapan bir şahıs tutuklandı Van ve Hakkari illerinde gerçekleşen nitelikli dolandırıcılık suçuyla ilgili sosyal medya üzerinden telefon alma ve satma vaadiyle 18 farklı 'nitelikli dolandırıcılık' suçunun faili olan şahıs tutuklandı.

Sosyal medyada dolandırıcılık yapan bir şahıs tutuklandı

VAN - Van ve Hakkari illerinde gerçekleşen nitelikli dolandırıcılık suçuyla ilgili sosyal medya üzerinden telefon alma ve satma vaadiyle 18 farklı 'nitelikli dolandırıcılık' suçunun faili olan şahıs tutuklandı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hileli davranışlarla bir kimseyi aldatarak kendisine veya başkasına yarar sağladığı tespit edilen şahıs ve ya şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan çalışmalar çerçevesinde ilimiz ve Hakkari ilinde gerçekleşen nitelikli dolandırıcılık suçu ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan kamera ve saha çalışmaları sonucunda; sosyal medya üzerinden telefon alma ve satma vaadiyle 18 farklı 'nitelikli dolandırıcılık' suçunun faili olduğu tespit edilen şahıs yakalanarak gözaltına alınmış,yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde, halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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