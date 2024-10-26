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Sosyal Medyada Bungalov Dolandırıcılığına Büyük Operasyon: 51 Şüpheli Tutuklandı

Sosyal Medyada Bungalov Dolandırıcılığına Büyük Operasyon: 51 Şüpheli Tutuklandı
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Kocaeli merkezli düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden sahte bungalov kiralama yaparak dolandırıcılık yapan 51 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 153 milyon TL'nin üzerinde para hareketi tespit edildi.

Sosyal medyada sahte içerikli fotoğraflarla bungalov kiralamak isteyen müşterileri dolandıran şüphelilere yönelik Kocaeli merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda neticesinde kıskıvrak yakalanan 51 şüpheliden 38'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dolandırıcıların hesaplarına 153 milyon 256 bin 279 TL para giriş çıkışı olduğu tespit edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, son dönemde artan dolandırıcılık vakalarıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Dolandırıcıların, sosyal medya platformları üzerinden sahte içeriklerin bulunduğu görseller ile Sapanca'da bungalov kiralama adı altında hesaplar açtığını, müşterileri kapora bedeli veya kiralama bedellerinin tamamını alarak kandırdıkları belirlendi. Bu yöntemlerle birçok müşteri dolandırılırken, şüphelilerin hesaplarına 153 milyon 256 bin 279 TL para giriş çıkışı olduğu tespit edildi.

Harekete geçen polis ekipleri, yürütülen soruşturma neticesinde 22 Ekim tarihinde 14 farklı ilde 56 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde 51 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan 51 şüpheli, ifadeleri sonrasında dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 38'i ise tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Sosyal Medya Operasyon Güvenlik kocaeli 3-sayfa Ekonomi Hukuk Medya Suç

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