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Sosyal Medyada Aşırı Hız Paylaşan Motosiklet Sürücüsüne Ceza

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İstanbul Sarıyer'de aşırı hız yaparak görüntülerini sosyal medyada paylaşan motosiklet sürücüsü E.A. yakalandı ve toplamda 9 bin 325 TL para cezası kesildi.

Aşırı hız yapıp görüntülerin sosyal medyada paylaşan şahıs yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Sarıyer'de, abartı egzoz ile aşırı hız yaparak ilerleyerek giden ve görüntülerini sosyal medyada kaydeden motosiklet sürüsü yakalandı. Sürücüye toplamda 9 bin 325 TL ceza kesildi.

İstanbul Sarıyer'de, bir motosiklet sürücüsü abartı egzoz ile aşırı hız yaptığı anlarını cep telefonuna kaydedip, sosyal medyada paylaştı. Görüntüler üzerine çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, şahsın E.A, isimli kişi olduğu tespit etti. Kontrol noktasında şahsı yakalayan polis ekipleri, sürücü E.A, dikiz aynasız araç kullanmaktan bin 506 TL, makas atmaktan 6 bin 439 TL, takip mesafesine uymamaktan 690 TL, saygısızca araç kullanmaktan 690 TL, olmak üzere toplamda 9 bin 325 TL para cezası kesildi. Şahıs hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapıldı.

Sosyal Medyada Aşırı Hız Paylaşan Motosiklet Sürücüsüne Ceza
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet İstanbul Sarıyer

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