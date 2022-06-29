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Sosyal medyada annesine küfreden kişinin evinin önünde ateş açtı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Sosyal medyada annesine küfreden kişinin evinin önünde ateş açtı Pompalı tüfekle ateş açan şahıs kamerada Esenyurt'ta bir kişi, annesine sosyal medya üzerinden küfür ettiğini iddia ettiği kişinin evinin önünde pompalı tüfek ile ateş açtı.

- Sosyal medyada annesine küfreden kişinin evinin önünde ateş açtı

Pompalı tüfekle ateş açan şahıs kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir kişi, annesine sosyal medya üzerinden küfür ettiğini iddia ettiği kişinin evinin önünde pompalı tüfek ile ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, şahıs gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Saadetdere Mahallesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre bir kişi, annesine sosyal medya üzerinden küfrettiğini iddia ettiği kişinin evinin önüne geldi. Burada bir süre bağırıp tehditler savuran adam, daha sonra yanında getirdiği pompalı tüfek ile havaya ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirirken, şüpheli plakasız bir araçla olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, saldırganı kısa bir sürede yakaladı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli - 3. Sayfa

Esenyurt 3. Sayfa Haberler

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