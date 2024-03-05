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Sosyal medya üzerinden sahte altın dolandırıcılığına operasyon

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Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinden açtıkları kadın profilleri ile kendilerini çoban olarak tanıtarak kendi yaptıkları sahte altınları satıp 1 milyon 325 bin TL'lik vurgun yapan 4'ü kadın 19 kişi 100'e yakın polisin katıldığı operasyonla yakalandı.

Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinden açtıkları kadın profilleri ile kendilerini çoban olarak tanıtarak kendi yaptıkları sahte altınları satıp 1 milyon 325 bin TL'lik vurgun yapan 4'ü kadın 19 kişi 100'e yakın polisin katıldığı operasyonla yakalandı.

Olay, Çay ilçesi Yeşilyurt köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde yaşayan bazı şüpheli şahısların sosyal medya üzerinden kadın ismiyle profil oluşturup, kendilerini çoban olarak tanıtıp, kendi üretmiş oldukları sahte altınları buluntu define ürünü şeklinde göstererek bu işlere meyilli şahıslara satmak suretiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Ardından savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemelerde nitelikli dolandırıcılık eylemlerine toplam 19 şüpheli şahsın katıldığı ve Türkiye'nin farklı illerinden 5 şahsı dolandırdıkları, yine farklı illerde bulunan 8 şahısla dolandırıcılık amaçlı görüştükleri belirlendi. Şahısların gerçekleştirdikleri dolandırıcılık olaylarından ilk aşamada toplamda 1 milyon 325 bin TL maddi kazanç elde ettikleri tespit edildi.

15 eve polisten eş zamanlı baskın

Polis ekipleri elde ettikleri delillerin ardından 15 ayrı eve baskın düzenledi. Baskında 15'i erkek, 4'ü kadın olmak üzere 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise 23 adet cep telefonu, 26 bin 50 TL para, 8 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, mermiler, muhtelif altınlar, torba içerisinde altın görünümlü mercimek şeklinde malzeme, toprak halde kahverengi altın tozu, altın ezme aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ve soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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