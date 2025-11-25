Sosyal Medya Üzerinden Dolandırıcılık Operasyonu: 32 Gözaltı

Sosyal medya üzerinden 'sponsorlu reklam' adı altında yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları yaklaşık 40 milyon TL dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik geniş kapsamlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 17 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 16 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin, mağdurlarla sosyal medya üzerinden iletişime geçerek kendilerini yatırım uzmanı olarak tanıttıkları ve yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları mağdurları ise yaklaşık 40 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi. - İSTANBUL