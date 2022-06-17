Sosyal medya üzerinden dolandırıcılığa 4 yıl 2 ay hapis - Haberler

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Sosyal medya üzerinden dolandırıcılığa 4 yıl 2 ay hapis

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Sosyal medya üzerinden dolandırıcılığa 4 yıl 2 ay hapis

Samsun'da sosyal medya hesabı üzerinden bir kişiyi 'ucuz kredi verme' vaadiyle parasını alarak dolandıran şahıs yargılandığı mahkemece 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da sosyal medya hesabı üzerinden bir kişiyi 'ucuz kredi verme' vaadiyle parasını alarak dolandıran şahıs yargılandığı mahkemece 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, G.B. adlı kişiyi sosyal medya hesabı üzerinden verdiği ilanda ucuz kredi verme vaadiyle 'masraf' adı altında 540 lira dolandırılan M.Ö.'nün yargılanması sona erdi. Mahkeme, M.Ö.'yü 'dolandırıcılık' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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