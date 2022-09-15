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Sosyal medya tacizcisi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Sosyal medya tacizcisi yakalandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde açtığı sahte sosyal medya hesabı üzerinden bazı kişileri taciz ettiği ve verilerini ele geçirdiği belirlenen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde açtığı sahte sosyal medya hesabı üzerinden bazı kişileri taciz ettiği ve verilerini ele geçirdiği belirlenen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alaşehir ilçesinde yaşayan S.K.'nın 2018 yılından bu yana sosyal medyada açtığı sahte hesap ile özel hayatın gizliliğini ihlal, verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme, cinsel taciz, tehdit ve hakaret suçu işlediği belirlendi. Harekete geçen Manisa İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli S.K.'yı IP adreslerinden belirledi. Yapılan baskınla şüpheli yakalanırken, suç unsuru malzemelere de el konuldu. Karakoldaki işlemleri tamamlanan S.K., adliyeye sevk edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alaşehir Manisa 3. Sayfa Haberler

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