Sosyal Medya Platformlarına Yönelik Soruşturma: 10 Kişi Tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Telegram' ve 'Discord' üzerinde yer alan C 31 K isimli platformun üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 37 şüpheliden 10'unu tutukladı. Şüpheliler, siber kanuna muhalefet ve müstehcen yayın suçlamalarıyla yargılanıyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Telegram' ve 'Discord' isimli sosyal iletişim servislerinde yer alan C 31 K isimli platform üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 37 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Telegram' ve 'Discord' isimli sosyal iletişim servislerinde yer alan C 31 K isimli platform üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 37 şüpheliden 10'u, "7545 sayılı siber kanununa muhalefet", "Atatürkün manevi hatırasına hakaret", "çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak yaymak" suçlarından tutuklandı. Suça sürüklenen 2 çocuk hakkındaysa ev hapsi olmak üzere toplam 23 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada soruşturmanın titizlikle devam ettiği belirtildi. - ANKARA