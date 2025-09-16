Haberler

Sosyal Medya Platformlarına Yönelik Soruşturma: 10 Kişi Tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Telegram' ve 'Discord' isimli sosyal iletişim servislerinde yer alan C 31 K isimli platform üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 37 şüpheliden 10'u, "7545 sayılı siber kanununa muhalefet", "Atatürkün manevi hatırasına hakaret", "çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak yaymak" suçlarından tutuklandı. Suça sürüklenen 2 çocuk hakkındaysa ev hapsi olmak üzere toplam 23 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada soruşturmanın titizlikle devam ettiği belirtildi. - ANKARA

